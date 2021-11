Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Dimitri Payet sur le projet de Frank McCourt !

Publié le 11 novembre 2021 à 1h30 par T.M.

En rachetant l’OM en 2017, Frank McCourt souhaitait remettre le club phocéen sur le devant de la scène. Un projet sur lequel s’est confié Dimitri Payet.

L’OM Champions Project ! Dès son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt avait exprimé de grandes ambitions, que ce soit sur le plan national, qu’européen. Toutefois, depuis 2017, les résultats ne sont pas forcément ceux escomptés. Ainsi, en février dernier, McCourt a décidé de donner un nouveau tournant à son projet à l’OM en nommant Pablo Longoria président et Jorge Sampaoli comme entraîneur. Cela sera-t-il la bonne combinaison pour l’Américain ?

« Il donne beaucoup »