Mercato - OM : Dimitri Payet fait une grosse confidence sur sa carrière !

Publié le 4 mars 2022 à 22h15 par La rédaction

Aujourd'hui à l'OM, Dimitri Payet a expliqué qu'il n'avait pas fait de l'argent sa priorité durant sa carrière. De quoi l'amener à refuser de grosses offres par le passé.

Leader offensif de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet est indispensable au club phocéen cette saison. Avec 11 buts inscrits et 11 passes décisives délivrées en 33 matchs, le natif de Saint-Pierre est le joueur le plus décisif de l’effectif. S’il a tenté une expérience à l’étranger en rejoignant West Ham à l’été 2015, le milieu offensif de 34 ans, qui y est devenu une référence à son poste et a réussi à intégrer la liste des nominés au Ballon d’Or, aurait pu rejoindre d’autres championnats moins compétitifs. Un choix que Payet n’a pas voulu prendre, lui qui fait passer l’argent au second plan.

Payet fait passer le bonheur avant l’argent