Mercato - OM : Deux catastrophes déjà planifiées pour 2025 ?

Thibault Morlain

Alors que le mercato estival 2024 n'a pas encore ouvert ses portes, du côté de l'OM, il est déjà question du marché de transferts de l'été 2025. Et à cette date, le club phocéen pourrait être frappé non pas d'une, mais de deux catastrophes qui pourraient mettre à mal les finances de l'OM. Explications.

Depuis plusieurs années maintenant, l'OM en a vu partir des joueurs qui étaient arrivés au terme de leur contrat. Florian Thauvin, Boubacar Kamara ou encore André Ayew... Ils sont partis libres de l'OM, ne rapportant ainsi aucune indemnité de transfert dans les caisses du club phocéen. Un mal qui pourrait à nouveau frapper sur la Canebière... en 2025.



Mercato : L'OM fait le forcing pour sa prochaine signature ! https://t.co/0IdUgyGp4f pic.twitter.com/DGJ6S16bKo — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

Un départ libre pour Clauss ?

Si des joueurs vont quitter l'OM en cet été 2024, des départs pourraient déjà être prévus pour l'été 2025. Cela pourrait notamment être le cas de Jonathan Clauss. Selon les informations de La Provence , alors que le Français n'a plus qu'un an de contrat, l'OM pourrait retenir Clauss cet été et le laisser partir libre dans un an.

Scénario similaire pour Mbemba ?

Un scénario qui pourrait également se répéter avec... Chancel Mbemba. A l'instar de Jonathan Clauss, le Congolais pourrait lui aussi honorer sa dernière année de contrat à l'OM et s'en aller librement en 2025. Deux catastrophes qui vont représenter un manque à gagner conséquent à Marseille.