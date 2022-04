Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départs, arrivées... Longoria prépare encore du lourd cet été !

Publié le 23 avril 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Auteur d'un dernier mercato estival séduisant, Pablo Longoria pourrait, encore, une fois ne pas chômer cet été. Des mouvements sont attendus, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs.

Le moins que l'on puisse dire c'est que Pablo Longoria s'est montré actif lors du dernier mercato estival. Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Amine Harit et Pedro Ruiz Delgado ont débarqué à l'OM, pour la majorité sous la forme d'un prêt d'une saison. Par conséquent, le président marseillais va devoir prendre une décision, dans les prochaines semaines, concernant certains joueurs comme Amine Harit ou William Saliba, dotés d'une forte valeur marchande. D'autres devraient s'engager définitivement avec l'équipe phocéenne comme Guendouzi ou Under. Ce qui est évidemment loin d'être suffisant pour Jorge Sampaoli, qui espère du mouvement lors du prochain mercato estival. « En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif » avait déclaré le technicien argentin en conférence de presse. Dans quelles proportions ? « Les équipes de David Friio et Pablo Longoria sont au pied levé depuis octobre. Elles regardent dans des championnats hollandais, portugais ou même de D2 espagnole. Le dernier mot sera à Longoria, qui a plusieurs scénarii en tête. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Sept, huit départs et sept, huit arrivées » a confié Bastien Cordoléani sur le plateau du Talk-Show du Phocéen.

Longoria veut répondre à la demande de McCourt

A l'aise lorsqu'il s'agit d'acheter des joueurs, Pablo Longoria a plus de mal à vendre les éléments superflus. Selon L'Equipe , Frank McCourt avait demandé à son président de récupérer environ 30M€ grâce à la vente d'indésirables lors du dernier mercato hivernal. Le président de l'OM n'a pas réussi à relever la mission fixée par son supérieur, mais compte bien se rattraper cet été. En fin de contrat, Boubacar Kamara ne rapportera rien à son club. Le milieu de terrain a refusé d'étirer son bail et quittera Marseille en tant qu'agent libre, certainement pour rejoindre l'Atlético. Arrivé lors du dernier mercato estival, Pol Lirola pourrait, lui, être vendu afin de permettre au club phocéen de renflouer ses caisses. Pourtant performant en Ligue 1 la saison dernière, l'Espagnol a dû mal à convaincre lors de cet exercice. En manque de temps de jeu, Luis Henrique pourrait, lui, être prêté afin de poursuivre sa progression. Régulièrement annoncé en Premier League, Duje Caleta-Car pourrait avoir l'occasion de plier bagages en cas d'offre satisfaisante. Situation similaire pour Bamba Dieng et Arkadiusz Milik, courtisés en Angleterre et en Italie. L'OM va également devoir trouver une solution avec Steve Mandanda, relégué dans la hiérarchie après l'arrivée de Pau Lopez. Un départ du portier ne serait pas à écarter si l'on en croit L'Equipe .

Un attaquant et un ailier en priorité ?