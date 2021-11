Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour le recrutement hivernal de Longoria !

Publié le 19 novembre 2021 à 19h00 par B.C.

En proie à des difficultés financières, l’OM ne sera pas libre d’agir comme il le souhaite sur le marché des transferts après la décision de la DNCG.

Malgré ses problèmes financiers, l’OM a su se montrer très actif lors du dernier mercato estival, avec onze renforts au total. Un gros recrutement dont est à l’origine Pablo Longoria mais qui ne suffit pas à Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur argentin de l’OM a annoncé qu’il souhaitait mettre la main sur de nouveaux joueurs cet hiver : « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non. Ce n'est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. » Cependant, les plans de Sampaoli pourraient être contrariés par la DNCG.

La DNCG confirme les mesures contre l’OM