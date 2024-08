Mercato - OM : Coup de tonnerre confirmé pour ce buteur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’OM compte désormais 10 recrues lors de ce mercato estival suite à l’arrivée de Jonathan Rowe, ce total pourrait encore grimper dans les prochains jours. En effet, le club phocéen travaille notamment sur l’arrivée d’un buteur pour pallier l’absence de Faris Moumbagna. Dernièrement, Neal Maupay apparaissait comme le dossier le plus avancé pour l’OM. Mais voilà que le joueur d’Everton pourrait avoir d’autres plans pour son avenir.

Aujourd’hui en Premier League à Everton, Neal Maupay pourrait bien retrouver la Ligue 1. Formé à l’OGC Nice et passé également par l’ASSE et Brest, l’attaquant des Toffees, annoncé dans le viseur de l’OM, faisait récemment savoir sur sa situation lors de ce mercato : « En ce moment, je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté. J’ai repris confiance à Brentford et j’en avais besoin, et maintenant je suis de retour, en forme, et prêt à jouer. Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Mais la seule chose de sûre, c’est que je suis prêt à jouer et j’attends avec impatience cette saison ».

Maupay vers… Nice ?

Entré dans la dernière année de son contrat, Neal Maupay pourrait ne pas continuer avec Everton cette saison. Direction l’OM alors ? Pas sûr… En effet, L’Equipe a fait savoir ce samedi que l’OGC Nice pensait également au buteur des Toffees suite à la blessure de Gaëtan Laborde. Alors que Maupay serait ouvert pour un retour chez les Aiglons, Nice Matin a confirmé cette tendance. Le média régional assure que le joueur d’Everton voudrait revenir à l’OGC Nice et que l’absence de Laborde pour les prochains mois pourrait permettre cela.

Un transfert à 8M€

Mais encore faut-il trouver un accord avec Everton pour le transfert de Neal Maupay. Alors que le Français est dans sa dernière année de contrat, les Toffees sont disposés à le vendre. Il faudra cependant sortir le chéquier pour convaincre le club basé à Liverpool. Selon les informations publiées ce samedi par le10sport.com, Everton a fixé la barre à 8M€ pour le transfert de Maupay qui ne sera en aucun cas négocié en-dessous de ce montant. L’OM et l'OGC Nice savent donc à quoi s'en tenir.