Mercato - OM : Cette promesse qui a tout changé pour ce transfert !

Publié le 19 juillet 2021 à 6h15 par A.M.

Bien décidé à rester à l'OM, Leonardo Balerdi avait promis à Pablo Longoria qu'il repousserait toutes les autres offres.

Cet été, Pablo Longoria a pris un gros risque. En effet, alors que Leonardo Balerdi disposait d'une option d'achat estimée à 14M€, le président de l'OM a jugé qu'elle était trop élevée et a donc décidé de ne pas la lever, prenant le risque de voir un autre club s'offrir le défenseur argentin qui appartenait au Borussia Dortmund. Mais avant de partir, Leonardo Balerdi avait fait une promesse à Pablo Longoria.

La promesse de Balerdi