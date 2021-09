Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle grande annonce sur la vente de l'OM !

Publié le 22 septembre 2021 à 12h45 par A.M.

A l'origine de nombreuses informations sur la vente de l'OM, Matthias Manteghetti a mis les choses au clair et révèle que ses sources étaient formelles.

En février dernier, les rumeurs entourant la vente de l'OM ont mis le feu à Marseille. Et pour cause, Thibaud Vézirian a lâché une bombe en annonçant que Frank McCourt avait accepté de vendre le club à la holding d'Al-Walid bin Talal. Dans la foulée, Matthias Manteghetti, alors journaliste de Canal+ , a confirmé la tendance en ajoutant que la vente avoisinerait les 480M€ et qu'Emmanuel Macron avait eu un rôle important dans cette opération. Et l'ancien de la chaîne cryptée explique que lorsqu'il sort ses informations, tout le monde lui assure que c'est bouclé.

«Je n'ai jamais donné timing, mais tout le monde me dit que c'est fait»