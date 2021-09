Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion secrète est révélée dans le dossier Dembélé !

Publié le 22 septembre 2021 à 12h00 par D.M.

Ousmane Dembélé aurait rencontré ses dirigeants, ce lundi soir, afin d'évoquer son avenir au FC Barcelone et notamment une possible prolongation de contrat.

Après un mercato estival agité, Joan Laporta n’a pas l’intention de se reposer. Le président du FC Barcelone est déjà concentré sur la suite et notamment sur les contours de sa future équipe. Le dirigeant a commencé à se pencher sur les prochaines sessions de transferts, mais aussi sur l’avenir de plusieurs joueurs. Dans les prochaines semaines, plusieurs éléments pourraient prolonger leur contrat à l’instar de Pedri, d’Ansu Fati, de Sergi Roberto ou encore d’Ousmane Dembélé.

Dembélé aurait rencontré Laporta ce lundi