Mercato - OM : McCourt prêt à vendre l'OM ? La réponse !

Publié le 20 avril 2020 à 9h00 par A.M.

Alors que les rumeurs d'une possible vente de l'Olympique de Marseille s'intensifie, Jean-François Brocard, économiste du sport, assure toutefois que Frank McCourt n'aurait aucun intérêt à se séparer aujourd'hui du club phocéen.

Ces derniers jours, alors que la crise du Covid-19 impacte grandement l'économie des clubs de football, la possibilité d'une vente de l'OM s''est intensifiée. En effet, Romain Molina avait lâché une petite bombe en assurant que Frank McCourt avait décidé de mettre en vente le club phocéen allant même jusqu'à assurer que « toute personne affirmant le contraire est un menteur. » Près de quatre ans après son arrivée à la tête de l'OM, l'homme d'affaires américain songerait donc déjà à vendre le club, bien que Jacques-Henri Eyraud ait récemment tenu à rassurer les fans olympiens en rappelant que « Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit. »

«Aujourd'hui, on est certainement au plus bas de ce que peut être la valorisation de l'OM»