Mercato - OM : Ce constat très inquiétant sur la nouvelle piste de Longoria !

Publié le 15 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, l'OM s'intéresserait à Issa Kaboré, prêté par Manchester City à KV Mechelen. Mais ce serait un pari sur l'avenir.

Avec le départ de Bouna Sarr dans les dernières heures du mercato, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau latéral droit. Dans cette optique, Pablo Longoria s'est tourné vers la Belgique et a tenté d'obtenir la signature de Joakim Mæhle qui évolue au KRC Genk. En vain. Pour cet hiver, l'OM pourrait de nouveau se tourner vers la Jupiler Pro League puisque selon les informations de Téléfoot La Chaîne , le club phocéen s'intéresse à Issa Kaboré (19 ans), prêté par Manchester City à KV Mechelen. Toutefois, cette piste ne fait pas rêver Florian Hoolsbeek journaliste belge pour Walfoot .

«Il ne sera pas prêt tout de suite ça c’est clair»