Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Campos va jouer un sale tour à Villas-Boas…

Publié le 30 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Marcos Paulo (19 ans) serait une piste activée par l’OM pour remplacer Valère Germain, plus désiré au sein du club phocéen. Néanmoins, le LOSC serait bien mieux placé pour recruter l’attaquant de Fluminense.

André Villas-Boas attend des renforts cet été. C’est du moins l’information que L’Equipe révélait samedi. En plus d’un défenseur central, d’un latéral gauche, le milieu axial, Villas-Boas voudrait voir débarquer à Marseille un attaquant polyvalent capable d’évoluer dans l’axe et sur les ailes. Ces dernières semaines, Globo Esporte expliquait que l’OM était venu aux renseignements pour Marcos Paulo, buteur de Fluminense de 19 ans. Une indemnité de transfert se trouvant entre 10 et 15M€ pourrait suffire. Cependant, l’OM n’est pas seul dans ce dossier.

Marcos Paulo vers le LOSC ?