Mercato - OM : André Villas-Boas y voit plus clair pour ces deux pistes estivales !

Publié le 22 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

En quête d’un attaquant, l’OM semble être sur le point de recruter Luis Henrique, buteur de Botafogo. Mais au fil de l’été, le club phocéen s’est penché sur d’autres profils dont deux joueurs évoluant en Ligue 1. L’OM a reçu des messages clair concernant Boulaye Dia et El-Bilal Touré.

Et si l’OM faisait coup double avec Luis Henrique ET Marcos Paulo ? C’est du moins l’information communiquée par le média brésilien Lance ces dernières heures. Néanmoins, selon RMC Sport , seul Luis Henrique devrait débarquer à l’OM, l’attaquant de Fluminense n’ayant été l’objet d’aucune discussion pour un transfert. Pour des raisons administratives liées au Covid-19, Luis Henrique n’a pas encore quitté le Brésil pour rejoindre Marseille. Mais l’attaquant de Botafogo devrait bien être la nouvelle figure offensive de l’OM. De quoi enterrer les autres pistes dans ce secteur de jeu ? Dimanche, André Villas-Boas révélait que ce recrutement ne voulait pas dire que le mercato phocéen était terminé pour autant. Et les dossiers offensifs de l’OM seraient toujours ouverts, et particulièrement du côté du Stade de Reims. Mais rien n’est vraiment bouclé que ce soit pour Boulaye Dia et d’El Bilal-Touré.

Boulaye Dia, la porte ouverte, mais…

Récemment, l’agent de Boulaye Dia qui dispose d’un contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2022, avait ouvert la porte à une arrivée à l’OM bien que cette piste semble avoir été mise en attente du côté du club phocéen. « On a trois clubs qui s’intéressent fortement à lui. L’OM ça a été une piste chaude, puis elle s’est refroidie et maintenant on ne sait pas, elle est peut-être mise en attente. Il y a aussi l’OGC Nice, qui est une piste intéressante. Puis, il y a deux clubs anglais avec Leicester et Brighton. J’ai eu aussi des demandes en Allemagne avec deux clubs qui se sont renseignés, puis plus rien ». Voici le témoignage que Frederic Guerra livrait sur le plateau de Culture Foot pour Téléfoot La Chaîne . Entraîneur de Reims, David Guion s’est livré sur l’avenir de son jeune buteur de 23 ans, toujours au micro de Téléfoot . « Si Boulaye Dia pouvait finalement rester ? Oui, on est dans le money time par rapport au mercato. Il nous reste très peu de jours. En effet, les garçons sont sollicités. Plus ça avance, plus ça m’arrange parce qu’ils sont toujours avec nous. Je suis vraiment satisfait. Mais on peut s’attendre à tout et après ce sera à nous d’être réactifs pour pouvoir encore réajuster l’effectif si il le faut avant le 5 octobre. (…) On sait que si Boulaye part, il faudra inévitablement le remplacer. Ça peut peut-être nous permettre de réajuster un peu notre effectif. C’est la chance que l’on a depuis le début de la saison. Avec le départ de Boulaye, on pourra réajuster quelques postes de l’effectif ». Un départ de Dia n’est donc pas écarté et David Guion a lâché un petit conseil à son buteur pour sa prochaine destination. « Partir dans un club un petit peu plus huppé en France avant d’aller à l’étranger peut être très bon pour sa progression. Il n’y a pas de raison qu’il ne continue pas à avancer et à progresser ».

… Pour El-Bilal Touré, c’est d’ores et déjà rapé