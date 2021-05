Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 28 mai 2021 à 10h10 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2023, Alvaro Gonzalez a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire avec l’OM. Et le défenseur espagnol indique qu'il pourrait y finir sa carrière.

Pilier de la défense de l’OM, Alvaro Gonzalez a prolongé ce vendredi matin. Initialement lié au club olympien jusqu’en 2023, le défenseur espagnol a vu son contrat être rallongé d’un an. Arrivé à l’été 2019 en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez a disputé 32 matchs de championnat cette saison, pour 2 buts et 3 passes décisives. Alors qu’il semble se plaire à l'OM, l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone a donné des indications sur son futur.

Alvaro pourrait finir sa carrière à l’OM