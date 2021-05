Foot - Mercato

Mercato : Laborde annonce son départ de Montpellier !

Publié le 28 mai 2021 à 8h53 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2021 à 8h55

Auteur d'une très bonne saison à Montpellier, Gaëtan Laborde annonce qu'il devrait quitter l'Hérault cet été.