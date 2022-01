Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a une grosse proposition !

Publié le 12 janvier 2022 à 9h10 par A.M.

Poussé au départ par l'OM, Alvaro Gonzalez voit les Girondins de Bordeaux faire le forcing pour obtenir son prêt cet hiver. Il pourrait même devenir le patron de la défense du club au scapulaire.

Très apprécié par André Villas-Boas qui en avait fait le leader de son arrière-garde, Alvaro Gonzalez entre beaucoup moins dans les plans de Jorge Sampaoli. L'été dernier, l'OM a attiré William Saliba et Luan Peres, sans oublier le transfert définitif de Leonardo Balerdi ce qui bouche l'horizon de l'Espagnol qui doit aussi faire face au retour de Duje Caleta-Car dans les plans de l'OM. Même si le Croate est amené à partir, le club phocéen compenserait son départ par le recrutement d'un autre défenseur central. Une situation qui laisse peu d'avenir à Alvaro Gonzalez à Marseille.

Bordeaux veut Alvaro comme patron de sa défense