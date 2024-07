Mercato - OM : Alexis Sanchez va plomber deux transferts ?

Arnaud De Kanel

Libéré du salaire XXL de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM peut désormais envisager le recrutement d’un grand nom. Ces derniers jours, un retour d’Alexis Sanchez au Vélodrome est dans les tuyaux. Or, l’arrivée du Chilien pourrait condamner deux transferts que le club phocéen aimerait boucler. Explications.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses valises pour Al-Qadsiah en Arabie Saoudite, l’OM envisage de le remplacer par Alexis Sanchez,. Le club phocéen aurait récemment repris contact avec l'international chilien, désormais libre de tout contrat après son départ de l'Inter Milan. Mais sa potentielle venue divise en interne.

L'OM divisé à propos d'Alexis Sanchez

Ce samedi, La Provence fait le point dans le dossier Alexis Sanchez et explique que l’OM est scindé en deux blocs à ce sujet. Le premier composé de gens favorables au retour du Chilien et qui vantent son leadership. Le second bien plus hésitant et partisan d’une grosse dépense sur un joueur plus jeune plutôt que de verser un gros salaire à un vétéran. Un autre facteur pose également problème.

Les transferts de Carboni et de Hwang Hee Chan menacés

Avec l’arrivée de Mason Greenwood, il ne reste plus qu’une place pour un joueur extra-communautaire. En cas d’arrivée, Alexis Sanchez l’occuperait donc et cela condamnerait les transferts de Hwang Hee Chan et Valentin Carboni. Pablo Longoria avait d’ailleurs insisté sur ce point vendredi en conférence de presse. « Il est important de noter que, en tant que président de l’Olympique de Marseille, je dois non seulement avoir du respect et une grande considération pour Alexis, mais aussi gérer les relations avec lui et son entourage. La stratégie de construction de l'effectif est plus globale. En France, il y a seulement quatre places d'extra-communautaire. Avec l'arrivée de Mason, trois places sont déjà occupées, et nous devons maintenant prendre les meilleures décisions stratégiques pour finaliser nos recrutements lors de ce mercato estival », a déclaré le président de l'OM. Voilà qui complique donc les choses pour un éventuel retour d'Alexis Sanchez en Provence.