Mercato - OM : A Marseille, Frank McCourt a perdu 700M€

Publié le 27 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Alors que Frank McCourt ne voudrait aujourd'hui plus trop investir à l'OM, c'est parce qu'il a déjà beaucoup lâché. Selon l'Américain, ce sont pas moins de 700M€ qui auraient été investis depuis son arrivée à Marseille. Une grosse somme que McCourt pourrait ne jamais revoir puisqu'elle serait perdue.

Frank McCourt a donc succédé à Margarita Louis-Dreyfus comme propriétaire de l'OM. C'est en 2016 que l'Américain a racheté le club phocéen. Et afin de le ramener sur le devant de la scène, McCourt a énormément investi. Problème, les résultats ne sont pas au rendez-vous et d'un point de vue financier, la situation est loin d'être bonne.

« Vous les avez détruits, pas investis »

D'ailleurs, Frank McCourt a été prévenu par Javier Tebas que son investissement à l'OM était loin d'être gagnant. Pour L'Equipe , le président de la Liga a révélé : « L'autre jour, j'ai rencontré Franck McCourt, le propriétaire de l'OM. Il m'a dit : "On a investi 700 M€ dans notre club." Je lui ai répondu : "Non, vous les avez détruits, pas investis." ».

« Des pertes permanentes et une inflation des salaires »