Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à lâcher une bombe ? La réponse

Publié le 27 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

C'est en 2011 que le PSG est passé sous pavillon qatari et la gouvernance de QSI. Le Qatar s'est alors servi du club de la capitale comme vitrine en vue de la Coupe du Monde 2022. Mais cette échéance est imminente et il a souvent été question de l'avenir du Qatar au PSG au-delà du Mondial. ll n'y aurait visiblement aucun doute à avoir à ce sujet...

Le 20 novembre prochain, le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 sera donné. Le Qatar va enfin accueillir le plus grand rendez-vous de la planète football. Cela fait maintenant plusieurs années que le pays se prépare à cela, ayant notamment fait la pub pour grâce aux investissement XXL réalisés du côté du PSG. Quid alors que l'avenir du Qatar à la tête du club de la capital au-delà du Mondial ? Si l'on en croit les dernières sorties, un départ du PSG ne serait pas à prévoir.

PSG : Coup de tonnerre, l'affaire Al-Khelaïfi prend un incroyable tournant https://t.co/M92olS2a5I pic.twitter.com/f4lRok5T88 — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

« Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG »

Et ce mardi, c'est Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui a lâché une annonce qui en dit long sur la continuité de QSI à Paris. Ainsi, après le 100ème match du PSG version Qatar en Ligue des Champions, il a assuré : « C’est aussi le 100e match de QSI en Ligue des Champions. On est fier, on est là, on continue notre projet. C’est pour ça que le 7-2, c’est pas mal ».



Des propos qui succèdent d'ailleurs tenus il y a quelques semaines par l'émir du Qatar en personne, Tamim ben Hamad Al Thani. Ce dernier ne regrettait clairement pas son investissement au PSG : « Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! Le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN ».

« L'envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois »