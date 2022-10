Foot - PSG

PSG : Javier Tebas règle ses comptes avec Nasser Al-Khelaïfi

Publié le 26 octobre 2022 à 12h30

Thibault Morlain

Alors que Javier Tebas, président de la Liga, ne cesse d'être remonté contre le PSG, il a également Nasser Al-Khelaïfi dans son viseur. En effet, entre les deux hommes, il existe aussi un conflit concernant BeIN Sports et le championnat espagnol. Ce mercredi, pour L'Equipe, Tebas a alors réglé ses comptes avec Al-Khelaïfi.

Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, le Qatar... Javier Tebas n'en finit plus de tacler le PSG. Le président de la Liga a le club de la capitale en ligne de mire, mais pas seulement. En effet, il semble également y avoir une histoire plus personnelle entre Tebas et Nasser Al-Khelaïfi.

Mercato - PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris https://t.co/S9uPqeoxN3 pic.twitter.com/Y34H1tmANW — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

« Il n'a pas de limites pour accomplir ses objectifs »

Tout d'abord, Javier Tebas est opposé à Nasser Al-Khelaïfi en tant que président du PSG. A propos du dossier Kylian Mbappé, le président de la Liga a notamment lâché : « On savait que pour que Mbappé reste au PSG, il faudrait le payer très cher. Mais connaissant Al-Khelaïfi, cela me paraît peu... Il n'a pas de limites pour accomplir ses objectifs. Le PSG et Al-Khelaïfi ont démontré que l'argent n'est pas leur problème ».

La guerre Tebas-Al-Khelaïfi