Mercato - PSG : La grosse sortie d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar à Paris

Publié le 26 octobre 2022 à 08h45

Le PSG verra les huitièmes finales de la Ligue des champions. Le club parisien a battu facilement le Maccabi Haïfa ce mercredi au Parc des Princes (7-2). Interrogé après cette rencontre, Nasser Al-Khelaïfi était ravi de ses joueurs. Il en a également profité pour lâcher quelques indices sur la suite du projet parisien.

Le match entre le PSG et le Maccabi Haïfa était particulier pour les dirigeants qataris. Il s'agissait du 100ème match du club parisien sous l'ère QSI en Ligue des campions. Les hommes de Christophe Galtier ont fêté cet anniversaire de la meilleure des manières en l'emportant facilement face à leur adversaire israélien (7-2).

Le PSG qualifié pour la onzième saison consécutive

Grâce à cette victoire, le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale pour la onzième saison consécutive. Interrogé par Canal + sur cette rencontre, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est laissé, aussi, aller à quelques confidences sur l'avenir du Qatar dans la capitale.

« On est fier, on est là, on continue notre projet »