Mercato - OM : Longoria définitivement fixé pour Rafael Benitez ?

Publié le 12 février 2021 à 16h00 par La rédaction

Parmi les pistes activées par Pablo Longoria pour succéder à André Villas-Boas se trouve un certain Rafael Benitez. Mais l'OM serait loin d'être une priorité pour ce dernier.

Après la mise à pied d’André Villas-Boas par l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria s'est lancé à la recherche d'un nouvel entraîneur capable de reprendre en main le club phocéen. Sur le10sport.com, nous vous avons dévoilé les différentes pistes activées par le Head of Football de l’OM. L’une d’entre elles mène à Rafael Benitez, libre depuis qu'il a quitté le Dalian Yifang à cause du coronavirus. Sauf que l'ancien entraîneur de Liverpool ne semble pas enclin à l'idée de rejoindre Marseille et serait plus attiré par un retour à Naples, où il est en contact avec Aurelio De Laurentiis, comme révélé par Tuttosport . Le président du club napolitain aurait d'ailleurs un plan tout tracé pour l'avenir du Napoli.

Benitez, nouveau directeur technique de Naples ?