Mercato - OL : Sauvé par Laurent Blanc, il prépare déjà son transfert

Publié le 3 novembre 2022 à 21h30

Écarté par Peter Bosz en début de saison, Houssem Aouar fait un retour fracassant depuis l’arrivée de Laurent Blanc à l’OL. Toutefois, son avenir pose toujours question puisqu’il sera libre en juin prochain. L’AS Roma est sur le coup et pourrait offrir un peu moins de 5M€ à Lyon pour s’attacher ses services dès le mercato hivernal.

Après une saison compliquée avec l’OL, Houssem Aouar a longtemps pensé qu’il allait quitter son club formateur. Benfica, Nottingham ou encore le Real Betis : Aouar a eu plusieurs opportunités de partir de l’OL mais aucun accord n’a été trouvé avec Lyon. Résultat, l’international français est resté dans le Rhône et son début de saison a été dans la continuité de son dernier exercice. Pas utilisé par Peter Bosz, Houssem Aouar s’est réjoui de l’arrivée de Laurent Blanc.

« C’est ce type de joueur que j’aime »

Relancé par le nouvel entraîneur de l’OL, Houssem Aouar va beaucoup mieux. « C’est un joueur qui est doué techniquement, bien sûr. Mais c’est quelqu’un qui sent le jeu, qui anticipe le jeu. Il est très bon quand on a la ballon, il doit faire des efforts quand on ne l’a pas. C’est ce type de joueur que j’aime. Mais je pense que beaucoup d’entraîneurs aiment ce type de joueur, il n’y a pas que moi », expliquait récemment Laurent Blanc au sujet de son milieu de terrain. Toutefois, même si Aouar est performant, son avenir interpelle en interne.

