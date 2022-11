Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc divise déjà

Publié le 1 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis sa nomination sur le banc de l’OL début octobre, Laurent Blanc semble avoir redressé la situation sportive puisque le club rhodanien reste sur deux victoires de rang en Ligue 1. Pourtant, le style déployé par son équipe ne fait pas forcément l’unanimité chez les observateurs, et notamment Daniel Riolo.

Alors que l’OL reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1 contre Montpellier (2-1) et le LOSC dimanche (1-0), la patte Laurent Blanc semble déjà agir chez les Gones . L’ancien entraîneur du PSG, nommé à la place de Peter Bosz le 6 octobre dernier, a pour mission de redresser la barre rapidement sur le plan sportif, et le vestiaire de l’OL semble déjà emballé par Laurent Blanc.

Les joueurs de l’OL emballés

Anthony Lopes, le gardien de l’OL, a notamment encensé Laurent Blanc dimanche après la victoire face au LOSC : « Son discours a fait beaucoup. Le fait qu’il arrive totalement frais et remette tout le monde un peu d’aplomb, surtout mentalement, ça a été un gros travail de sa part. Il a su trouver les mots qu’il faut. On aurait aimé prendre 9 points sur 9 depuis son arrivée, mais 6 sur 9, c’est plutôt correct. Le fait qu'il soit venu avec un discours qui redonne de la confiance à tout le monde a fait du bien ». Même son de clochez chez son coéquipier, Jeff Reine-Adelaïde : « Le coach nous amène beaucoup de confiance, de calme. On ne faisait pas un bon match et il a su trouver les mots justes à la mi-temps ». Et pourtant…

Riolo reste sceptique