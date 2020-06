Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Mamadou Sakho à Lyon ? La réponse de Garcia !

Publié le 13 juin 2020 à 20h17 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2020 à 20h20

Rudi Garcia s‘est exprimé au sujet d’une possible arrivée de Mamadou Sakho, à l’Olympique Lyonnais.