Mercato - OL : L'avenir de Memphis Depay d'ores et déjà acté ?

Publié le 25 décembre 2019 à 16h30 par B.C.

Gravement blessé avant la trêve hivernale, Memphis Depay semble condamné à rester du côté de l'OL encore quelque temps. Explications.

Recruté par l'OL en janvier 2017, Memphis Depay ne laisse personne indifférent. Si son talent est indéniable, l'international néerlandais a toutefois été régulièrement pointé du doigt pour son irrégularité. Mais alors que l'ancien de Manchester United assumait enfin son statut de leader à Lyon, une rupture des ligaments croisés du genou gauche est venue stopper nette sa bonne saison. Une blessure qui risque de tout changer pour Memphis Depay.

Une prolongation à l'OL, l'unique solution pour Memphis ?

En effet, l'avenir de Memphis Depay allait forcément être au cœur du prochain mercato estival puisque le Néerlandais de 25 ans n'a jamais caché son ambition de rallier un top club européen, et avec un contrat courant jusqu'en 2021, un départ cet été semblait envisageable. Mais avec cette grave blessure, difficile d'imaginer une écurie se positionner sur un joueur n'ayant disputé aucune rencontre lors des six derniers mois. Il est tout aussi improbable d'envisager Jean-Michel Aulas laisser sa star entrer dans sa dernière année de contrat sans tenter quoi que ce soit. Ainsi, une prolongation de Memphis Depay semble être l'unique solution à envisager dans les prochains mois. Un compromis qui permettrait à l'attaquant de revoir son salaire à la hausse, et à l'OL de compter sur ses services pour douze mois supplémentaires au minimum. Un scénario qui se met en place d'ailleurs à en croire les récentes informations de L’Équipe.