Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato – Real Madrid : Cet obstacle qui aurait empêché un retour de Mourinho

Publié le 25 décembre 2019 à 14h30 par A.C.

Ces derniers mois, le nom de José Mourinho a été lié plusieurs fois au Real Madrid, avant qu’il ne décide de signer en faveur de Tottenham.

Tout va très vite au Real Madrid. Il y a seulement deux mois, Zinedine Zidane était au bord du gouffre. Les résultats de l’équipe étaient corrects sans être flamboyants et plusieurs médias espagnols annonçaient un départ imminent du Français. Pour le remplacer, le président Florentino Pérez souhaitait ardemment un retour de José Mourinho, qui a déjà entrainé le Real Madrid de 2010 à 2013.

A Madrid, on ne voulait pas d’un retour de Mourinho