Mercato - OL : Aulas a bouclé une opération à 50M€ !

Publié le 28 janvier 2022 à 10h12 par A.M.

Après plusieurs rebondissement, le feuilleton Guimarães serait enfin terminé puisque l'OL et Newcastle auraient trouvé un accord pour le transfert du Brésilien.