Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une menace se confirme pour l'avenir de Bruno Guimaraes !

Publié le 11 février 2021 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 11 février 2021 à 15h51

Courtisé à travers l'Europe, Bruno Guimaraes aurait bel et bien tapé dans l'oeil de l'Inter Milan, qui aurait déjà noué quelques contacts avec l'entourage du joueur de l'OL.