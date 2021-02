Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho est fixé pour cet international argentin !

Publié le 6 février 2021 à 11h17 par La rédaction mis à jour le 6 février 2021 à 11h18

Annoncé proche de l'OL au cours du dernier mercato hivernal, Gonzalo Montiel vient finalement de prolonger à River Plate, qui a fixé sa clause de sortie à 20M€.

Un temps évoqué du côté de l'Olympique Lyonnais, notamment par la presse argentine, Gonzalo Montiel n'a finalement pas quitté son club de River Plate. Et pour cause, malgré l'intérêt porté pour le latéral droit argentin, l'OL n'avait pas l’intention de passer à l’action dans ce dossier selon Le Progrès . Quelques jours après la fin du mercato d'hiver, Gonzalo Montiel, qui arrivait en fin de contrat au terme de la saison, vient de prolonger avec River Plate jusqu’en décembre 2022. Le club argentin, qui sait son joueur extrêmement courtisé en Europe, en a profité pour fixer sa clause de sortie à 20M€ afin de ne pas prendre le risque de le laisser partir librement. Alors que l’OL pourrait se relancer à la recherche d’un nouveau latéral droit l’été prochain et que la piste Gonzalo Montiel pourrait revenir sur la table, Juninho sera donc dans l'obligation de sortir le chéquier pour s'offrir les services de l'international argentin de 24 ans.