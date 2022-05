Mercato - OGC Nice : Galtier veut Marcus Thuram !

Foot - Mercato - OGC Nice

Alors que Khephren Thuram évolue actuellement à l’OGC Nice, il pourrait prochainement être rejoint par son frère, Marcus Thuram.

Au terme d’une saison compliquée avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram pourrait bien quitter le club allemand cet été. Et l’international français pourrait notamment faire son retour en France. Selon les informations de L’Equipe , l’OGC Nice et Christophe Galtier seraient intéressés par le profil de Thuram, qui pourrait alors retrouver son frère chez les Aiglons.

