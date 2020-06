Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Une recrue actée pour le RC Lens ?

Publié le 6 juin 2020 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2020 à 15h53

Prêté par Toulouse au RC Lens, Corentin Jean devrait bel et bien poursuivre l’aventure avec le club nordiste.