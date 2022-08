Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG annonce une nouvelle signature

Publié le 8 août 2022 à 16h10 par Axel Cornic

Sur la lancée de ce qui a pu être fait depuis le début de l’année, le Paris Saint-Germain continue de faire confiance aux jeunes talents de son centre de formation. La nouvelle direction semble en effet vouloir donner une plus grande place aux pépites du PSG, chose qui n’était pas vraiment la grande spécialité de QSI jusqu’à maintenant.

C’est un signal très fort envoyé par Christophe Galtier, dès la première journée de Ligue 1. A 16 ans et 4 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery a établi un nouveau record lors de la victoire sur Clermont (0-5) en devenant le plus jeune joueur à porter les couleurs du PSG dans un match officiel.

Félicitations à Zoumana Bagbema pour la signature de son contrat stagiaire avec le @PSG_inside ! 🔴🔵Zoumana est désormais lié avec le club jusqu'en 2⃣0⃣2⃣4⃣ ! ✍️ pic.twitter.com/SmOv39MYk3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 8, 2022

Zaïre-Emery, le visage du nouveau PSG ?

Après cette première apparition, Christophe Galtier s’est montré très élogieux au sujet du milieu de terrain, annoncé comme l’un des grands talents du PSG de demain. « Warren est un joueur très sérieux et il a été très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1 » a déclaré le coach parisien. « La formation parisienne est d'un très haut niveau et faut que ces jeunes se sentent concernés ».

Bagbema signe jusqu’en 2024

Un nouveau jeune joueur pourrait également faire parler de lui lors des prochains mois, avec Zoumana Bagbema. Via ses canaux officiels, le PSG a en effet annoncé lune grande nouvelle pour le jeune milieu défensif de 18 ans, qui a signé un contrat stagiaire jusqu’en 2024.