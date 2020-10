Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Le Barça annonce... 4 prolongations !

Publié le 20 octobre 2020 à 23h44 par La rédaction mis à jour le 20 octobre 2020 à 23h45

Après la belle victoire contre Ferencvaros pour débuter la Ligue des Champions (5-1), le FC Barcelone a annoncé la prolongation de quatre cadres du vestiaires !

Le FC Barcelone boucle une très grosse soirée. Dans la foulée de la victoire convaincante en Ligue des Champions contre Ferencvaros (5-1), le club blaugrana a annoncé la prolongation de quatre cadres. Sans surprises, Marc-André Ter Stegen est désormais engagé au Barça jusqu'en juin 2025 avec une clause libératoire à 500M€. Les négociations avec le portier allemand avaient débuté il y a plusieurs mois. Clément Lenglet est également récompensé de ses excellentes prestations et se retrouve désormais lié au club catalan jusqu'en 2026 avec une clause plus basse qui atteint tout de même les 300M€. Moins attendue, la prolongation de Frenkie De Jong jusqu'en 2026 alors qu'il est arrivé il y a tout juste un an. Sa clause libératoire est de 400M€. Enfin, dernière signature celle de Gerard Piqué. Le défenseur catalan défendra les couleurs du Barça jusqu'au 30 juin 2024, mais c'est un cas de figure particulier puisque sa prolongation sera active que s'il dispute un certain nombre de matches durant la saison 2021/2022. Comme pour Marc-André Ter Stegen, sa clause est fixée à 500M€. Le Barça blinde donc ses principaux cadres.