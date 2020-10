Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel pourrait boucler un départ inespéré !

Publié le 20 octobre 2020 à 17h45 par A.D.

En délicatesse à l'ASSE, Ryad Boudebouz pourrait prendre le large très prochainement. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'un de ses proches, le milieu offensif algérien pourrait s'engager en faveur du Qatar Sports club.

Depuis le début de la saison, Ryad Boudebouz a été écarté du groupe professionnel de l'ASSE et ne parvient pas à convaincre Claude Puel de l'utiliser. Une situation qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'ASSE, Ryad Boudebouz n'a pas trouvé de nouveau club lors du dernier mercato estival. L'international algérien devrait donc s'armer de patience et attendre le mois de janvier pour avoir l'opportunité de partir. Et pour retrouver du temps de jeu et donner un nouvel élan à sa carrière, Ryad Boudebouz pourrait migrer vers le Qatar.

Ryad Boudebouz vers le Qatar ?

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, divulguées sur son compte Twitter , Ryad Boudebouz aurait déjà trouvé son nouveau club. A en croire ce proche du joueur, le milieu offensif des Verts serait en route pour le Qatar. En effet, Ryad Boudebouz aurait prévu de rencontrer la direction du Qatar Sports Club et de visiter leurs installations. Les deux parties devraient bientôt débuter les négociations pour tenter de trouver un accord.