Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Maignan se prononce sur la succession de Donnarumma !

Publié le 27 mai 2021 à 17h50 par La rédaction

Officiellement joueur du Milan AC, Mike Maignan va remplacer Gianluigi Donnarumma dans les buts lombards. Un fait évoqué par l’ex-gardien du LOSC.