Mercato : Luis Enrique l’adore, le PSG se fait attendre !

Le Paris Saint-Germain se trouve être dans la phase finale du transfert de João Neves comme le10sport.com vous l’a dévoilé en exclusivité ce dimanche 21 juillet. Néanmoins, pour ce qui est de l’autre volonté de transfert de Luis Enrique, le PSG n’a pas fait le nécessaire auprès du Bayern Munich pour Joshua Kimmich.

Le PSG s’est lancé en quête de la signature d’un milieu de terrain, voire plusieurs. Manuel Ugarte n’est semble-t-il plus le bienvenu au Paris Saint-Germain puisque l’entraîneur Luis Enrique ne compterait plus ses services pour la saison prochaine. Le journaliste Duncan Castles affirmait en effet dernièrement sur The Transfers Podcast qu’Enrique n’aurait pas été convaincu par son rendement dans l’entrejeu parisien au cours de la saison dernière.

Rendez-vous crucial pour le transfert de João Neves

Le projet de Luis Enrique serait d’utiliser l’argent récolté par la vente de Manuel Ugarte en partance pour Manchester United contre un chèque d’environ 60M€ afin de les injecter dans le transfert d’un autre milieu de terrain d’après le journaliste du Times. le10sport.com vous a dévoilé ce dimanche qu’un rendez-vous était programmé cette semaine pour que le transfert du milieu portugais de 19 ans devienne réalité. Et il semble qu’à l’instant T, le PSG n’ait pas concrètement avancé ses pions pour l’autre idée de recrutement de Luis Enrique.

Le PSG n’a pas dégainé «d’offre appropriée» pour Joshua Kimmich ?

Récemment, RMC Sport dévoilait que Luis Enrique apprécierait particulièrement le profil de Joshua Kimmich en plus de celui de João Neves. Pour autant, Sky Deutschland a confié ce dimanche que le Bayern Munich n’avait reçu aucune offre appropriée de la part du PSG ou de tout club intéressé par Kimmich dont le contrat au Bayern Munich expirera le 30 juin 2025.