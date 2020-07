Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Loïc Remy revient sur son étonnant départ !

Publié le 4 juillet 2020 à 19h40 par La rédaction

Lors d’un live sur Instagram, Loïc Rémy (33 ans) a justifié son départ du LOSC, jugeant le club nordiste trop lent dans les discussions.