Mercato : L’OM se fait snober en coulisses pour un buteur ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille sera-t-il le prochain club de Neal Maupay (28 ans). L’attaquant formé à l’OGC Nice et contractuellement lié à Everton serait dans les petits papiers du président Pablo Longoria. Les discussions entre les Toffees et les clubs intéressés n’incluraient pourtant pas l’OM pour une raison simple. Explications.

Faris Moumbagna est OUT pendant plusieurs mois. La faute à une rupture du ligament croisé du genou droit survenue samedi lors de la démonstration de l’OM face au Stade Brestois pour l’entrée en lice des hommes de Roberto De Zerbi pour la saison 2024/2025 de Ligue 1. Le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Medhi Benatia refuseraient tous deux de priver l’entraîneur italien d’une option offensive pour les semaines à venir. C’est pourquoi un attaquant est visé ces dernières heures.

Transferts - OM : Mercato de folie à Marseille, une offre de 16M€ est partie ! https://t.co/9QDJFGLnBP pic.twitter.com/JAyfOAlmue — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Une obligation d’achat au terme du prêt ou un transfert sec

Outre la piste menant à Martin Satriano qui ne se concrétisera pas au vu de son arrivée imminente au RC Lens sous la forme d’un prêt, l’Olympique de Marseille en pincerait pour Neal Maupay (28 ans). Le buteur d’Everton pourrait être la bonne pioche pour l’OM, connaissant la Ligue 1, à condition de formuler une offre de prêt avec obligation d’achat ou bien un transfert sec.

Everton veut des garanties pour le départ de Neal Maupay, l’OM n’en procure pas

Ce sont en effet les deux seules options qu’Everton mettrait à disposition aux courtisans de Neal Maupay selon The Athletic. Et à ce jour, les Toffees discuteraient avec plusieurs clubs respectant les modalités de l’opération, mais l’OM n’en ferait pas partie. Le pensionnaire de Ligue 1 accepterait de définitivement recruter Maupay au terme d’un prêt si et seulement s’il apportait entière satisfaction à Roberto De Zerbi…