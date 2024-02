Mercato : L'OM prépare un transfert inattendu !

Axel Cornic

Le mercato hivernal a fermé ses portes il y a seulement quelques semaines et celui estival est dans plusieurs mois, mais Pablo Longoria semble déjà planifier ses prochains coups. Et le président de l’Olympique de Marseille aurait l’intention de servir chez l’un de ses concurrents de Ligue 1 !

C’est une saison très agitée pour l’OM, qui a récemment connu son troisième entraineur en seulement quelques mois avec Jean-Louis Gasset. Ce dernier ne devrait toutefois faire long feu, parce que pour le moment on parle d’un simple intérim d’ici la fin de la saison.

Un clash à l’OM fait craindre le pire à Deschamps ! https://t.co/rz1DUuKntc pic.twitter.com/CPn1gk0J9C — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

L’OM en pince pour Logan Costa

Si cette tendance se confirme, Pablo Longoria devra se pencher le plus tôt possible sur l’épineuse question de la succession de Gasset. Mais le président de l’OM aurait d’autres dossiers en tête pour le moment, puisque Il Corriere dello Sport nous apprend qu’il souhaiterait recruter Logan Costa, défenseur central du TFC.

Il a la cote en Serie A