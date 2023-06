Mercato : L’OM prépare un gros coup en Ligue 1

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche du successeur d’Igor Tudor, l’OM a jeté son dévolu sur Marcelo Gallardo. Pour autant, cela n’empêche pas les dirigeants marseillais d’explorer d’autres pistes, notamment celle menant à Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOSC. Le technicien portugais serait d'ailleurs flatté par l’intérêt du club olympien.

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Comme l’année dernière avec Jorge Sampaoli, les Marseillais doivent trouver un nouvel entraîneur, après l’annonce du départ d’Igor Tudor. Dans cette optique, Marcelo Gallardo est la priorité de Pablo Longoria, comme indiqué par Le 10 Sport .

L’OM prépare une surprise pour son nouvel entraîneur https://t.co/3ADaeid1EW pic.twitter.com/CjXBh1SxMI — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

L’OM avance pour Gallardo

Les discussions avancent bien avec l’ancien entraîneur de River Plate, qui présente l’avantage d’être libre de tout contrat. Au contraire de Paulo Fonseca, une autre option étudiée par l’état-major de l’OM. Le technicien portugais, arrivé l’année passée au LOSC, a encore une année de contrat avec les Dogues .

L’OM maintient le contact avec Fonseca