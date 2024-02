Mercato : L’OM lâche un champion du monde, voilà pourquoi

Hugo Chirossel

Passé par l'OM entre 1992 et 1995, Fabien Barthez y avait fait son retour en 2004, après des passages à l’AS Monaco et à Manchester United. Finalement, le club marseillais avait décidé de ne pas prolonger le champion du monde en 2006. Un choix de Laurent Spinosi, entraîneur des gardiens, qui estimait que c’était l’heure de Cédric Carrasso.

Neuf ans après son départ, Fabien Barthez avait fait son grand retour à l’OM en janvier 2004, après des passages à l’AS Monaco et à Manchester United. Un retour qui n'aura duré que deux ans et demi, marqué par une suspension de six mois entre février et août 2005.

« On a dit ou on prolonge Fabien, ou on continue avec Carrasso »

« Fabien c’était un phénomène, on le sait, même si à la fin ce n’était plus le Fabien que j’ai connu en 94. Après on a eu Carrasso, qu’on a eu au centre de formation, qu’on a fait revenir, et à un moment donné on a dit ou on prolonge Fabien, ou on continue avec Carrasso », a confié Laurent Spinosi, alors entraîneur des gardiens de l’OM, au micro de Football Club Marseille .

« Une des décisions les plus fortes que j’ai eues à prendre »