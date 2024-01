Mercato : L'OM dégaine 10M€ pour un transfert surprise !

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif, l'OM a exploré en profondeur les pistes menant à Giovanni Reyna et Saïd Benrhama. Mais pour l'heure, le Borussia Dortmund et West Ham joueraient la montre, ce qui oblige les dirigeants phocéens à se tourner sur un autre joueur, en l'occurence Ludovic Blas. Une offre de 10M€ devrait même être formulée dans les prochaines heures.

L'OM poursuit ses recherches sur le mercato. Après avoir recruté Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna et Quentin Merlin, le club phocéen ferait du secteur offensif sa priorité. En échec dans les dossiers Giovanni Reyna et Saïd Benrhama, l'OM se serait tourné vers Ludovic Blas.

L'OM va formuler une offre pour Blas

D'après les informations de La Tribune OM , les dirigeants olympiens s'apprêtent à formuler une offre de 10M€ au Stade Rennais pour s'attacher les services de Ludovic Blas. Arrivé cet été en provenance du FC Nantes, le meneur de jeu n'entre pas forcément dans les plans de Julien Stéphan qui ne lui a accordé que 26 minutes lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Les Rennais réclameraient 15M€ pour le laisser partir.

Longoria et Benatia font jouer les contacts