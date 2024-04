Mercato : L’OM a bouclé un transfert de rêve

Hugo Chirossel

Cet hiver, l’OM a décidé de recruter un nouvel attaquant en la personne de Faris Moumbagna, arrivé en provenance de Bodo/Glimt contre un montant estimé à 8M€. L’international camerounais, qui vient de marquer deux buts en deux matchs, a eu besoin d’un temps d’adaptation, même s’il vit son expérience à Marseille comme un rêve.

Buteur jeudi contre le Benfica Lisbonne, Faris Moumbagna a récidivé dimanche sur la pelouse de Toulouse (2-2). À l’aide d’un magnifique ciseau acrobatique qui a rappelé Jean-Pierre Papin à Jean-Louis Gasset, l’attaquant âgé de 23 a permis à l’OM de ramener un point de son déplacement au Stadium.

Mercato : L’OM lâche 8M€, voilà pourquoi https://t.co/ZxLNEH8PO5 pic.twitter.com/w7HH1tyPZK — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Moumbagna découvre le haut niveau

Une semaine qui va probablement donner beaucoup de confiance à Faris Moumbagna. Comme indiqué par RMC Sport , l’international camerounais a une personnalité plutôt introvertie et a eu besoin d’un temps d’adaptation à son arrivée à l’OM cet hiver, lui qui découvre le haut niveau et la pression qui accompagne le club marseillais. Mais pour Faris Moumbagna, avoir l’opportunité d’évoluer et de s’imposer dans un club comme l’OM est un rêve.

«C’est un peu le rêve»