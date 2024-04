Mercato : L’OM lâche 8M€, voilà pourquoi

Hugo Chirossel

Vitinha ayant été prêté avec option d’achat au Genoa, l’OM a décidé de s’attacher les services de Faris Moumbagna lors du dernier mercato hivernal, recruté contre un montant estimé à 8M€. Avec les qualités de vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang ou bien Ismaïla Sarr, Marseille estimait avoir besoin d’un profil différent sur le front de son attaque.

Méconnu du grand public, Faris Moumbagna est arrivé cet hiver à l’OM, après avoir passé un an à Bodo/Glimt. L’international camerounais participait alors à la CAN et son transfert, estimé à 8M€, a pu surprendre, mais Marseille estimait ne pas avoir un joueur de son profil au sein de son effectif.

L’OM voulait un profil différent devant

Comme indiqué par RMC Sport , Medhi Benatia et les dirigeants marseillais souhaitaient recruter un attaquant aux qualités différentes de celles de Pierre-Emerick Aubameyang ou bien Ismaïla Sarr. L’OM voulait un attaquant de fixation, bon dans le jeu aérien, avec de l’impact physique et capable de peser sur les défenses, ce qui explique l’arrivée de Faris Moumbagna.

Deux buts en deux matchs pour Moumbagna

La semaine dernière, Faris Moumbagna, qui s’est engagé jusqu’en juin 2028, s’est mué en sauveur de l’OM. Auteur du but décisif face au Benfica Lisbonne en Ligue Europa, l’attaquant âgé de 23 ans a enchaîné dimanche sur la pelouse de Toulouse en égalisant dans les toutes dernières secondes de la rencontre grâce à un magnifique ciseau acrobatique.