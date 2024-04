Mercato : Le PSG le veut absolument, son départ est annoncé

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique, qui réalise jusqu'alors du très bon travail, avec notamment une demi-finale de Ligue des champions à venir face au Borussia Dortmund. Mais pour l'avenir, le club de la capitale garde un œil sur Thiago Motta. Ce dernier devrait toutefois quitter Bologne cet été, qui lui cherche déjà un remplaçant.

Alors qu'il s'était engagé pour deux saisons en 2022, Christophe Galtier ne sera finalement resté qu'un an au PSG, puisque le technicien français a quitté Paris l'été dernier. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont décidé de faire confiance à Luis Enrique, alors que le nom de Julian Nagelsmann était notamment évoqué.

Luis Enrique réalise de belles choses au PSG

Aussitôt arrivé au PSG, Luis Enrique a mis en place certaines méthodes qui ont parfois pu étonner. L'Espagnol est notamment adepte d'un large turnover, et personne n'est assuré d'une place de titulaire avec lui, pas même Kylian Mbappé, qui prend souvent place sur le banc, comme face à Lyon ce dimanche. Mais force est de constater que cela marche. En effet, le club de la capitale est premier en Ligue 1, qualifié pour la finale de la Coupe de France, et également pour les demi-finales de Ligue des champions.

Mercato : Il recale Zidane pour un ancien du PSG ! https://t.co/QhAQKOIBBI pic.twitter.com/0FgDiO9apw — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Thiago Motta va quitter Bologne