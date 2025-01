Mercato : Les trois fois où Guardiola a refusé le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l’un des plus grands entraîneurs du monde, Pep Guardiola est aujourd’hui sur le banc de Manchester City. Ce mercredi soir, l’Espagnol était d’ailleurs face au PSG, une équipe qu’il aurait très bien pu diriger. En effet, ces dernières années, le club de la capitale aurait tenté à plusieurs reprises de faire venir Guardiola. En vain.

A 54 ans, Pep Guardiola a entraîné certains des plus grands clubs du monde, les mettant d’ailleurs sur le toit de la planète football. Aujourd’hui à Manchester City, l’Espagnol se trouvait auparavant sur le banc du Bayern Munich ou encore du FC Barcelone. Une liste où on aurait pu retrouver le PSG. Depuis la prise du pouvoir du Qatar, plusieurs approches ont été tentées pour faire venir Guardiola. Selon les informations du Figaro, cela serait arrivé à 3 reprises.

Guardiola préfère le FC Barcelone au PSG

La première tentative du PSG avec Pep Guardiola remonte au tout début du projet QSI. Alors qu’Antoine Kombouaré est encore sur le banc du club de la capitale l’émir du Qatar voyait les choses en grand. Ainsi, l’idée était de recruter l’Espagnol, alors du FC Barcelone. Pour cela, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, directeur sportif et président du PSG, entament des discussions avec le frère de Guardiola et contactent ensuite le technicien ibérique. Malgré de bons échanges, Pep Guardiola décide de rester au Barça et c’est finalement Carlo Ancelotti qui est nommé entraîneur parisien.

C’est déjà signé avec le Bayern Munich

Pour ce qui est de la deuxième tentative du PSG, elle remonterait au printemps 2013. Le club de la capitale aurait alors de nouveau approché Pep Guardiola. Problème, il a déjà signé avec le Bayern Munich. Coup dur donc pour le club de la capitale, qui se rabat finalement sur Laurent Blanc pour remplacer Carlo Ancelotti.

« Guardiola a rapidement fermé la porte »

Et voilà que 6 ans plus tard, en 2019, le PSG aurait retenté sa chance une troisième fois avec Pep Guardiola, alors que ce dernier était en pleine négociation pour prolonger à Manchester City. « Le coup a été tenté, l’occasion était belle et on devait se positionner. Ne pas le faire aurait été non professionnel de notre part. Mais Guardiola a rapidement fermé la porte », a expliqué une source au PSG.