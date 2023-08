Mercato : Les exigences XXL de Neymar pour quitter le PSG

Jean de Teyssière

Neymar a quitté le PSG mardi pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal. Le PSG récupère 90M€ dans cette transaction et Neymar va être choyé par son nouveau club. La presse fait en effet état des énormes exigences demandées par Neymar, qui ont dû être acceptées par l'Arabie saoudite pour rejoindre Al-Hilal. Entre une maison de 25 pièces, un garage avec des voitures de collection et des domestiques à plein temps, le Brésilien a bien négocié sa venue.

Après avoir tenté, sans succès, de faire signer Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club saoudien d'Al-Hilal a enfin réussi à faire venir une superstar du PSG : Neymar. Le dernier membre de la MNM est arrivé mardi en Arabie saoudite, et s'est engagé pour deux ans. Et les négociations ont dû être ardues entre Neymar et Al-Hilal, vu les exigences que le Brésilien avait pour signer dans le club saoudien.

Un salaire de 100M€

Le salaire de Neymar sera bien plus conséquent que celui qu'il a connu en Europe. Alors qu'il était autour des 30M€ par an avec le PSG, le Brésilien touchera 100M€ en Arabie saoudite. Une belle augmentation qui pourra lui permettre de faire ce qu'il veut et de se payer ce qu'il veut aussi. The Sun annonce aussi que Neymar touchera 500.000€ à chaque promotion sur ses réseaux sociaux de l'Arabie saoudite.

C’est confirmé, Mbappé a fait une promesse au PSG https://t.co/wGXUod0w6m pic.twitter.com/JgbXOeyNiP — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Al-Hilal prend tout en charge