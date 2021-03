Foot - Mercato - PSG

Mercato : Leonardo, Zidane... L'avenir de Cristiano Ronaldo fait parler !

Publié le 13 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Annoncé sur le départ depuis l'élimination de la Juventus contre le FC Porto, Cristiano Ronaldo fait grandement parler, notamment du côté du PSG et du Real Madrid.

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur des toutes les attentions depuis l'élimination de la Juventus en Ligue des Champions, Leonardo a assuré que le PSG n'était pas en contact avec le quintuple Ballon d'Or. « Cristiano Ronaldo ? Ce qui nous fait plaisir, c’est que le PSG est dans presque tous les dossiers. Tous les grands joueurs sont liés au PSG et il faut valoriser cela. On est arrivé dans une situation où on peut avoir des grands joueurs. Mais aujourd’hui, on a aucune négociation en cours avec un nouveau joueur », assurait-il au micro de RMC .

Leonardo et Zidane bottent en touche