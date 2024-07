Mercato : Le Real Madrid va refaire un coup à la Mbappé !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a réussi le transfert le plus attendu de l’année. Kylian Mbappé a rejoint le club espagnol et a été présenté en grande pompe au Santiago-Bernabeu devant plus de 80.000 personnes. L’exploit du club madrilène est surtout d’avoir réussi à l’enrôler sans avoir à payer une indemnité de transfert au PSG. D’ailleurs, il devrait se passer la même chose avec Alphonso Davies la saison prochaine…

Cette saison, le Real Madrid va avoir une équipe très compétitive. Après une saison plus que réussie malgré la transition opérée par le club madrilène, Kylian Mbappé et Endrick sont venus rejoindre les rangs espagnols et le Real Madrid poursuit son travail en préparant déjà la saison 2025-2026.

Real Madrid : A peine arrivé, Mbappé reçoit une invitation XXL ! https://t.co/73uf3cvH4Z pic.twitter.com/nomnrucxpk — le10sport (@le10sport) July 26, 2024

Alphonso Davies ne prolongera pas au Bayern Munich

Le contrat d’Alphonso Davies au Bayern Munich se termine en juin prochain. Durant de long mois, le club allemand a tout fait pour prolonger l’international canadien. Les dirigeants bavarois lui auraient même fait une offre de prolongation, assortie d’un salaire de 14M€/an. Sauf que d’après AS, Davies a trop tardé et le Bayern Munich a retiré cette offre de prolongation.

Davies au Real Madrid en 2025 ?

La conséquence de cette non-prolongation est désormais évidente : Alphonso Davies sera un joueur du Real Madrid l’an prochain. Le club espagnol devrait encore réussir à enrôler un joueur d’un gros calibre librement. En contrepartie, Alphonso Davies devrait toucher une belle prime à la signature.